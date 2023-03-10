Лошадь узнают в езде, а человека в общении: китайский совет дня на пятницу, 10 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 марта?

Пятница будет днем цветов, метафорически конечно. Энергии Инь Дерева заполонят пространство и волей-неволей сподвигнут на размышления о будущем, о росте и развитии. Не противьтесь, это иногда полезно.

Совет дня: запланируйте на пятницу важные разговоры с важными для вас людьми. Энергия Огня повысит вашу проницательность и позволит получить от визави того, чего вы хотите.

Предостережение дня: в пятницу очень вредно сплетничать и завидовать. Это, конечно, нежелательно делать и в любой день, но в эту пятницу особенно. Может прилететь бумерангом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.