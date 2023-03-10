«Леша — член моей семьи»: Айза отреагировала на публичное признание Гуфа в чувствах
Айза Анохина рассказала о трудным периоде жизни у рэпера Гуфа
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рэпер публично выразил надежду, что его нынешняя супруга Юлия не станет его последней женой.
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вновь привел в замешательство поклонников. В соцсетях музыкант поздравил с 8 Марта «свою женщину» и написал ей приятные слова. Правда, адресовано послание было вовсе не для его нынешней супруги Юлии, а для Айзы Анохиной, с которой исполнитель развелся много лет назад.
Поклонники не поняли посыла артиста, почему мужчина назвал уже бывшую супругу «своей»? Неужели у него все плохо с Юлией? Гуф опубликовал у себя в блоге посвященный нынешней супруге видеообращение, в котором выразил надежду на то, что она «не последняя жена» в его жизни. Также он поблагодарил ее за «очередной жизненный урок». Фанаты уверены — пара на грани развода.
Издание Super.ru обратилось к Айзе Анохиной, чтобы прояснить ситуацию. Блогер призналась, что рэпер сейчас переживает трудный период.
«Леша — член моей семьи. И да, я слишком много знаю про то, что он чувствует. А про его жену я даже говорить не хочу. Я ей не доверяю, я ее не знаю, и я ей не верю. Сейчас мы переживаем только за Лешу», — заявила девушка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Айзы Элвис попал в больницу после укуса ядовитого насекомого.
Читайте также
93%
0.44 80.14
-0.41
Нашли ошибку?