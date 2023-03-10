Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 53

В конце января президент говорил, что у Евразийского экономического союза есть шансы стать мощным и самодостаточным центром нового многополярного мира.

Фото, видео: РИА Новости / Тимур Батыршин; 5-tv.ru

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Российский президент Владимир Путин предложил вынести обсуждение развития отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в рамках оперативного совещания с членами Совбеза.

«Много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания, но есть отдельные темы, которые мы договаривались обсудить именно сегодня», — сказал Путин.

С докладом по теме выступил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках заседания Евразийского межправсовета заявлял, что отрицательные прогнозы в отношении стабильности в ЕАЭС не оправданы. Также он отмечал положительную динамику в ряде ключевых направлений союза.

В конце января глава государства говорил о том, что, по его убеждению, у ЕАЭС есть шансы стать мощным и самодостаточным центром нового многополярного мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где обсуждался технологический суверенитет ЕАЭС.

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