Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 46

На военную службу Белоруссии в 2023 году призывают 250 офицеров запаса.

Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Фото: MAXIM GUCHEK / POOL / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на воинскую службу 250 офицеров запаса. По этому документу будут призваны в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 военных.

Речь идет о военнослужащих, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас. То есть — имеют соответствующий опыт.

Такое решение главнокомандующего Белоруссии нацелено на повышение уровня укомплектованности офицерского состава и качественную подготовку мобилизационного резерва.

Лукашенко: в Белоруссии задержали украинских боевиков, готовивших теракт

Военные мероприятия проводятся каждый год на плановой основе. Совету министров страны поручили до 31 января 2024 года представить президенту информацию о результатах призыва. Указ президента вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко назвал Зеленского гнидой за попытку диверсии в Белоруссии. Лукашенко отметил, что его страна не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт, но Украина предпринимает все попытки, чтобы это случилось по команде американцев.

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:55
«Сидел вроде нормальный, вдруг щелкнуло»: как Лолита столкнулась с маньяком
20:42
Разведка США: гиперзвуковые комплексы есть только у России
20:27
Певица Юта получила звание заслуженной артистки России
20:21
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
20:13
Мужчину, столкнувшего подростка под поезд метро, арестовали на два месяца
19:47
Международная федерация фехтования допустила спортсменов из РФ до соревнований

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Ольга Орлова впервые показала живот после кесарева сечения
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео