Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на воинскую службу 250 офицеров запаса. По этому документу будут призваны в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 военных.

Речь идет о военнослужащих, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас. То есть — имеют соответствующий опыт.

Такое решение главнокомандующего Белоруссии нацелено на повышение уровня укомплектованности офицерского состава и качественную подготовку мобилизационного резерва.

Лукашенко: в Белоруссии задержали украинских боевиков, готовивших теракт

Военные мероприятия проводятся каждый год на плановой основе. Совету министров страны поручили до 31 января 2024 года представить президенту информацию о результатах призыва. Указ президента вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко назвал Зеленского гнидой за попытку диверсии в Белоруссии. Лукашенко отметил, что его страна не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт, но Украина предпринимает все попытки, чтобы это случилось по команде американцев.