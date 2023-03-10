В аптеке немецкого города Карлсруэ неизвестные захватили заложников

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Полина Долгова
Полина Долгова 76

Полиция не говорит о точном количестве пленных.

В аптеке немецкого города Карлсруэ неизвестные захватили заложников

Фото: www.globallookpress.com / Martin Oversohl

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В Карлсруэ на юге Германии полиция проводит крупномасштабную операцию по освобождению заложников. Точное количество удерживаемых граждан пока неизвестно. По данным местных властей, работа правоохранительных органов все еще продолжается, сообщает немецкое издание Bild.

Полиция не говорит о количестве людей, находящихся в аптеке, по причинам оперативной тактики. Они ведут переговоры с предполагаемым или несколькими захватчиками.

Вокруг здания собралось большое количество людей. Рядом с ней работают силы специального назначения. Операция может затянуться надолго. Поэтому сотрудники полиции устроили приют для граждан, которые не могут вернуться домой, так как район вокруг улицы с преступниками оцеплен.

По данным полиции, в настоящее время опасная ситуация для населения отсутствует. Тем не менее, 52-летний дрессировщик Мартин Рюттер был вынужден отменить свое шоу. Также немецкая пресса сообщает об отмене сразу нескольких общественных мероприятий в городе и соседних населенных пунктах.

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