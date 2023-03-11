Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Московской области. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Ликвидация пожара была объявлена в 6:03 мск. Однако работы по проливке и разбору завалов продолжаются.

Пожар вспыхнул ночью 11 марта. Площадь возгорания составила 5000 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мексике сгорел завод по производству пластиковых изделий.