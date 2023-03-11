Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировано

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27

Пожарные продолжают работы по проливке и разбору завалов.

Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировано

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Московской области. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Ликвидация пожара была объявлена в 6:03 мск. Однако работы по проливке и разбору завалов продолжаются.

Пожар вспыхнул ночью 11 марта. Площадь возгорания составила 5000 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мексике сгорел завод по производству пластиковых изделий.

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:26
Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировано
7:15
Есть варианты? Кто может возглавить Украину после Зеленского
6:57
Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Hornet Украине
6:38
Брухунова развеяла слухи о разрыве с Петросяном
6:20
Приведет к третьей мировой войне: в США предостерегли НАТО от ввода войск на Украину
5:59
Военкор «Известий» рассказал о работе российских бойцов на кременном направлении

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
В США обвинили в терактах на «Северных потоках» проукраинскую группировку
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео