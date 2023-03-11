Расчлененное тело неизвестного нашли в канализации в Новосибирске

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 10

Местные жители уверяют, что останки в коллектор кто-то скидывал по частям.

Расчлененное тело неизвестного нашли в канализации в Новосибирске

Фото: Горовых Владимир / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Останки человека обнаружили в канализационном люке в Новосибирске. Первыми об этом рассказали местные жители, их цитирует Telegram-канал «АСТ-54». Сообщается, что обнаруженное тело было расчленено.

По словам очевидцев, труп был найден рядом с одним из жилых домов на улице Невельского. Тело, уверяют они, кто-то скидывал в коллектор по частям.

Сейчас, по информации издания NGS.ru, на месте инцидента проводится доследственная проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В том числе назначена судмедэкспертиза, которая позволит определить причину смерти жертвы.

Вместе с тем в самом Следственном комитете региона о происшествии пока не сообщается — ни на сайте, ни в мессенджерах, но есть небольшой комментарий ведомства, который пресс-служба предоставила прессе.

«Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили KP.RU в СК РФ по Новосибирской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в московской многоэтажке, попавшей под снос, обнаружили тела двух мумифицированных женщин.

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