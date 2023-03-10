Связали и раздели: в Москве нашли мумифицированные тела двух женщин, они год лежали в заваренной квартире

Обе пролежали в квартире около года. Причем у одной из жертв оказался пакет на голове, а руки были связаны строительным хомутом. Предположительно, женщины не хотели съезжать со старого дома.

В столичной многоэтажке, попавшей под реновацию, найдены мумифицированные тела двух женщин, предположительно, матери и дочери. Обе пролежали в квартире около года за заваренными намертво дверями. Но в этой истории много и других загадочных обстоятельств.

Как стало известно 5-tv.ru, страшная находка была обнаружена в четверг, 9 марта, в Новомосковском округе столицы. Там в одном из многоквартирных домов, попавших под программу реновации, рабочие приступили к демонтажу строения. На этапе сноса межкомнатных перекрытий в одной из квартир и были найдены два бездыханных женских тела. Они лежали в разных комнатах, причем оба — мумифицированные.

Более того, одна из них оказалась абсолютно нагой, ее руки при этом были связаны строительными хомутами, а на голову надет полиэтиленовый пакет, замотанный скотчем.

Также на кухне криминалисты нашли подушки с веществом темного цвета, целую упаковку пластиковых хомутов, рулон мусорных пакетов и пакет от мусора с фрагментом скотча с головы одной из жертв.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что женщины жили вместе, и, скорее всего, это мать и дочь. Первой на момент смерти было 85 лет, второй — 58. Причем родительница, по данным полиции, не хотела переезжать из реновационного дома: сначала согласилась и подписала акт приема передачи, а потом резко передумала.

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