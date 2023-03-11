В Москве горит здание, где находится телеканал «Спас»

По предварительным данным, никто не пострадал.

В здании на улице Академика Королева произошел пожар. По данным 5-tv.ru, там находится телеканал «Спас». В настоящее время МЧС производит эвакуацию людей из здания.

Открытое горение сбито, пожар локализован, но на верхних этажах все еще остаются люди.

По данным 5-tv.ru, из-за возгорания на первом этаже не могли выбраться на улицу люди, которые работают на верхних этажах. Они спускались до второго, и не могли преодолеть стену едкого плотного дыма.

Всего спасателями спасено четыре человека с разных этажей.

По последним данным, в 16:45 пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 «квадратов». Сведений о пострадавших не поступало.