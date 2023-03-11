Полина Диброва сделала признание о четвертом ребенке

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Полина Долгова
Полина Долгова 25

Жена Дмитрия Диброва опровергла слух о четвертом ребенке от африканца

Полина Диброва сделала признание о четвертом ребенке

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Несмотря на то, что звездные супруги всей семьей покинули Россию, они не избавились от шквала негатива.

Жена Диброва Полина вышла на связь после сообщений о четвертом ребенке от спортсмена из Африки. Она рассказала, что ее разбудил шквал сообщений о том, что она родила ребенка от африканского спортсмена. Это повергло в шок девушку.

На просторах интернета стал гулять слух, что отец ребенка чемпион Африки по кикбоксингу Джанни Родари.

«Хочется спросить: люди, что вы курите? Вы серьезно? Чемпион Африки по кикбоксингу Джанни Родари — отец моего темнокожего ребенка?» — возмутилась женщина.

С мужем девушка отдыхает в Таиланде, откуда регулярно публикует красивые пейзажи. Фейковая новость, со слов Полины, вызвала смех у ее 63-летнего мужа и детей. Особенно отца порадовало то, что пользователи считают, что он якобы выбежал из роддома, увидев цвет кожи своего четвертого наследника и упал в снег.

Диброва опубликовала видео, на котором сыновья аплодируют злопыхателям вместе с папой.

Ранее 5-tv.ru писал, что супругу Дмитрия Диброва раскритиковали за «слишком большие» импланты. Шквала негативных комментариев она выдержать не смогла и ответила едва ли не каждому хейтеру.

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