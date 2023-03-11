«Зачем мне твой хирург?»: Бледанс и Погребняк выясняют отношения несколько дней

Знаменитости никак не могут решить, кто из них натуральнее выглядит.

Блогер Мария Погребняк и актриса театра и кино Эвелина Бледанс устроили настоящее шоу из своей ссоры. Девушки решили выяснить отношения в социальной сети из-за пластических операций.

Изначально Бледанс выложила в своем блоге снимок «подруги» Погребняк до и после операции по изменению внешности.

«Вот зачем? Была ведь такая прехорошенькая», — написала она под фото.

Жена знаменитого футболиста тут же отреагировала на данный перфоманс и выложила в своем блоге пост, в котором предложила дать Бледанс номер своего пластического хирурга. Также она добавила, что привыкла к тому, что ей часто улыбаются в глаза, а за спиной говорят совсем обратное.

Конечно же, ответ от актрисы «Маски-шоу» последовал молниеносно.

«Машенька, мое лицо — секс-символ эпохи. Зачем мне твой хирург для пластиковых лиц?» — язвительно заметила Бледанс и выложила видео, на котором запечатлела свое идеальное лицо, которое, по ее словам, она перекраивать не собирается, несмотря на возраст. Отметим, что знаменитости 53 года.

Погребняк же не стала отрицать, что все-таки обращается к неким процедурам ради поддержания молодости и заявила, что ничего не скрывает, а любит делиться с поклонниками контактами лучших врачей и косметологов.

«Цепляет моя внешность. Влюбилась, наверно», — добавила Погребняк.

Поклонники знаменитостей тоже включились в их разговор и поспешили встать на защиту каждой из женщин.

Одни пишут, что у Бледанс нет вкуса, другие, наоборот, напоминают о ее вечной красоте и сексапильности со времен «Маски-шоу».

Тем не менее, как написал один из подписчиков знаменитостей, «собака лает, караван идет».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эвелина Бледанс раскрыла секрет, как похудеть на три килограмма за шесть дней.