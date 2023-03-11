«Есть к кому возвращаться домой»: Киркоров съехался с новой любовью

Филипп Киркоров боится, что если СМИ узнают о его личной жизни, то все разрушится.

Король российской эстрады 55-летний Филипп Киркоров в последнее время заметно преобразился, он изменил свой имидж до неузнаваемости. Артист не скрывает, что помолодевшее лицо и стройная фигура — это заслуги пластических хирургов. Прежде он признался, что тайные любовные отношения вдохновили его на внешние перемены. Теперь стало известно, что он не просто встречается со своей новой избранницей, пара уже вместе живет, сообщает KP.RU.

«Сейчас мне есть к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что. Но в душе есть это чувство и стимул жить дальше и творить», — заявил артист.

Поклонники заметили, что в последнее время Киркоров светится от счастья. Многие гадали, в чем причина такого хорошего настроения: гонорары, дизайнерские вещи, успехи детей? Недавно артист открыл секрет: в его душе поселилась любовь.

«Мне нравится влюбляться. Такой осенний поцелуй в моей жизни случился», — заявил Филипп.

По словам Киркорова, он все время посвящал творчеству: клипы, концерты, гастроли. Кроме того, его постоянно отвлекали конфликты с коллегами по шоу-бизнесу, скандалы, поэтому личная жизнь не была в приоритете.

«Я так давно не был на свидании. Меня так давно никто не приглашал. Боятся, наверное», — предположил артист.

Но недавно артист понял, что в попытке удержаться на музыкальном Олимпе он упускает нечто очень важное и сокровенное.

На данный момент, Киркоров оберегает свой внутренний мир и дом от посторонних глаз. Он считает, что как только вмешивается свет камеры или что-то извне, то все начинает рушиться, поэтому он не открывает имя избранницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что самая близкая женщина Киркорова выходит за другого. По словам девушки, свадьба планируется летом.