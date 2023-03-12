Слезоточивый газ вместо диалога: по Франции прокатилась седьмая волна протестов

Граждане Пятой республики обратились к власти с предложением обсудить пенсионную реформу, но не были услышаны.

Полиция Парижа сегодня вновь применила слезоточивый газ против манифестантов: во Франции седьмая волна протестов против пенсионной реформы.

Правительство продавливает повышение возрастного потолка до 64 лет — и это для того, чтобы появилось право на минимальную пенсию. Полная возможна только в 67 или при трудовом стаже в 43 года.

Французы негодуют, только на этой неделе — это уже вторая волна манифестаций и каждая собирает сотни тысяч человек. Не единожды объявлялись общегосударственные забастовки.

Активисты предлагали правительству и президенту встретиться и обсудить, но их не слышат и не хотят обсуждать.