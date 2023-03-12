В МИД РФ прокомментировали заявления Киева о продлении «зерновой сделки»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 79

Очередной раунд консультаций состоится 13 марта.

В МИД РФ прокомментировали заявления Киева о продлении «зерновой сделки»

Фото: www.globallookpress.com / Wayne Hutchinson/FLPA

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Российские представители не участвовали в переговорах по продлению «зерновой сделки» с партнерами. Об этом 5-tv.ru сообщили в МИД России. Срок ее действия истекает 18 марта. Ранее на Reuters появилось сообщение о том, что именно Киев инициировал очередные переговоры.

«Переговоры на этот счет, тем более с участием российских представителей не велись», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что Меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, известен и остается неизменным.

«Исходим из того, что заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 г. договоренности должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки», — прокомментировали дипломаты.

Представители дипмиссии резюмировали, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций. Очередной раунд консультаций межведомственной российской делегации состоится 13 марта в Женеве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие условия участия России в зерновой сделке назвал МИД.

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