В МИД назвали условия участия России в зерновой сделке

Мария Захарова заявила, что российская сторона не намерена терпеть «очередной мухлеж» со стороны других участников соглашения.

Россия не отказывается от обязательств по зерновой сделке, если другие ее участники готовы исполнять договоренности на равноправной основе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального телеканала.

«Это не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны. Если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что, если речь идет «о набивании карманов» американскими компаниями, то это похоже на махинации госсекретаря США Энтони Блинкена.

Дипломат дала понять, что если сделка подразумевает «очередной мухлеж» со стороны других участников, то Россия не намерена ее продлевать.

На днях российский МИД констатировал срыв зерновой сделки, потому что «американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей».

В ведомстве отметили, что большая часть украинского зерна уходит в страны ЕС по демпинговым ценам, а не в беднейшие государства, как декларируется.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Россия согласна на продолжение зерновой сделки только при условии, что все интересы страны будут учтены. В их числе министр назвал беспрепятственный доступ на мировой рынок для российских производителей сельхозпродукции и удобрений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки.