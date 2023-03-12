Айза о матери Гуфа: «Зависимость Алексея ее никогда не волновала, она с ним пила»

Айза Анохина поддержала слова нынешней жены Гуфа о том, что именно мать могла спровоцировать неадекватное поведение сына.

Пользователи продолжают обсуждать неадекватное поведение Алексея Долматова, более известного как рэпер Гуф. На днях мужчина вышел в прямой эфир в неадекватном состоянии. Таким поведением музыкант обеспокоил общественность. Он посвятил пост бывшей жене Айзе, назвав ее «своей женщиной», а также тактично намекнул на подготовку к разводу с Юлией Королевой, которая недавно родила ему дочку Тину.

Его жене Юлии Королевой досталось больше всего. Артист вел себя деспотично: отнимал паспорт, доводил до слез и не разрешал уехать из Таиланда, где они отдыхали. Девушка была вынуждена сбежать от супруга. По словам Королевой, в поведении рэпера виновата его мать, которая долгое время вгоняла его в паранойю.

«Кстати, когда я была беременная, она издевалась надо мной своими звонками и доводила до истерики», — поделилась модель.

Экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай тоже не в восторге от родственницы. В личном блоге в Instagram* 38-летняя блогерша опубликовала подробности отношений с бывшей свекровью.

«Хочу поддержать Юлю и подписаться под словами о матери Леши, которая очень давно и сильно глубоко больной человек, чьим лечением никто не занимается. Мне, к сожалению, давно пришлось послать маму Лену куда подальше», — написала бывшая жена Гуфа.

Она уточнила, что Долматов начал интересовать мать только после того, как он начал зарабатывать, а до этого, она бросила его в 14 лет, оставив с бабушкой в очень сложный для ребенка период.

«В дальнейшем свалила Лешу и Тамару Константиновну на меня, зная, я буду за ними ухаживать. Она не раз мне об этом говорила в лицо, мол, рада тому, что ей не приходится заботиться о своей маме и сыне», — написала блогерша.

Она уточнила, что зависимость Алексея ее никогда не волновала, так как она сама с ним пила, потому что страдает алкоголизмом.

«В их семье некому заняться ее лечением. Внуки ее не интересуют совсем. Сэм не знает, кто такая бабушка Лена, а в последний раз видел ее пьяную, ползающую по полу в прошлый кризис Лехи в Таиланде», — разоткровенничалась бизнесвумен.

По признанию Айзы, она хотела бы забыть о 43-летнем Алексее, но дети заставляют поддерживать дружеские отношения с их отцом и его новой жены.

«Как бы я не относилась к Юле, и сколько бы у меня не было претензий к ней, но я понимаю ее на все 100 процентов», — заключила экс-супруга Гуфа.

Ранее психолог Панфилова в комментарии 5-tv.ru объяснила, почему Гуф абьюзит свою жену. Эксперт считает, что такое поведение — показатель слабого мужчины, который вымещает эмоциональную злость на женщину.

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