Домино американской экономики: теперь и Signature Bank объявлен банкротом

Ранее банкротом был признал один из крупнейших банков США — Silicon Valley.

В США лопнул уже второй крупный банк всего за несколько дней. Вслед за Silicon Valley банкротом объявлен Signature Bank с отделениями в большинстве штатов.

Как и предполагалось, крах одного из крупнейших финансовых учреждений страны потянет за собой и другие организации.

Экономический блок правительства США уже связал происходящее с серьезными системными рисками и пообещал банкам дополнительные средства для зашиты их устойчивости.

А CNN добавляет, что объем убыточных активов в американской банковской системе превысил 600 миллиардов долларов.