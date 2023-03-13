Домино американской экономики: теперь и Signature Bank объявлен банкротом

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Нью-йоркский банк Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха SVB

Домино американской экономики: теперь и Signature Bank объявлен банкротом

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins; 5-tv.ru

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Ранее банкротом был признал один из крупнейших банков США — Silicon Valley.

В США лопнул уже второй крупный банк всего за несколько дней. Вслед за Silicon Valley банкротом объявлен Signature Bank с отделениями в большинстве штатов.

Как и предполагалось, крах одного из крупнейших финансовых учреждений страны потянет за собой и другие организации.

Экономический блок правительства США уже связал происходящее с серьезными системными рисками и пообещал банкам дополнительные средства для зашиты их устойчивости.

А CNN добавляет, что объем убыточных активов в американской банковской системе превысил 600 миллиардов долларов.

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