Погулял и чуть не умер: как сотрудники МЧС спасали жителя Омска из ледяных оков

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Сотрудники МЧС спасали жителя Омска из ледяных оков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt; 5-tv.ru

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Только благодаря оперативности спасателей жизнь мужчине удалось сохранить.

Драматичные кадры из Омска. Прогулка у моста едва не закончилась для местного жителя трагедией. Он провалился под лед, и не смог самостоятельно выбраться из полыньи.

На место оперативно прибыли спасатели. Один из них бросился в ледяную воду и вытащил пострадавшего на берег. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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