Плохая актриса: логопед объяснила, зачем Харрис прячется за образом «дурочки-хамелеона»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 711

Логопед Погосова: Камала Харрис использует принцип дурочки-хамелеона, чтобы прикрыть свою глупость

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sean Rayford - Pool via CNP; из личного архива Натальи Погосовой; REUTERS

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Глупое хихиканье, которое часто замечают у вице-президента США, на самом деле лишь попытка скрыть свою некомпетентность?

Вице-президент США Камала Харрис использует принцип дурочки-хамелеона, когда не знает, что ответить или как правильно изложить свои мысли. Такое мнение в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru выразила логопед и педагог по сценической речи Наталья Погосова.

По мнению специалиста, Харрис некомпетентна и во время своих речей не всегда знает, как ответить на тот или иной вопрос, поэтому начинает хихикать.

«Это чисто женский прием. Если девочка — дурочка, она хихикает, когда не знает ответа. Ей кажется, что так она удачно маскируется. Это принцип дурочки-хамелеона», — объяснила Наталья Погосова.

Логопед предполагает, что Камала Харрис использует такой прием с ранних лет. Это помогает ей скрыть нехватку знаний в какой-либо области: захихикала, значит, прикрыла свою глупость.

К слову, сами американцы заподозрили у своего вице-президента афазию — потерю способности излагать мысли. По мнению американской прессы, Харрис не способна рассуждать логически и адекватно излагать свои мысли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как логопед объяснила косноязычие вице-президента США Камалы Харрис.

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