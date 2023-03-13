Кто он? Виталине Цымбалюк-Романовской приписали новый роман с коллегой по сцене

|
Полина Долгова
Полина Долгова 24

Цымбалюк-Романовская опубликовала фото с коллегой по сцене

Кто он? Виталине Цымбалюк-Романовской приписали новый роман с коллегой по сцене

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Девушка выкладывает фотографии с партнером по творческой деятельности.

У бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской появился партнер по творчеству, который одаривает пианистку вниманием. Недавно творческую пару сняли на сцене, фото девушка разместила на странице в соцсети, передает dni.ru.

На снимке — Цымбалюк-Романовская и ее кавалер. Он нежно докоснулся плеча пианистки с микрофоном. Когда его рука опустилась к руке девушки, она не смогла скрыть пылающие румянцем щеки и улыбку.

Пользователи гадают, какие отношения между ними — совпадение интересов или все-таки служебный роман? Пока Виталина Цымбалюк-Романовская не раскрывает карты, но намекает на насыщенную личную жизнь.

Прежде Цымбалюк-Романовской говорила о том, что у нее появился новый избранник. Раскрывать его личность пианистка не стала. Однако отметила, что возлюбленный младше ее по возрасту, а его профессия не связана с музыкой.

С бывшим (ныне покойным) мужем Арменом Джигарханяном пианистка познакомилась в 1994 году. В 2016 году они расписались, а уже через год развелись на фоне слухов о ссорах и проблемах в супружеской жизни. В 2020 году Джигарханян скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Джигарханян забрал в иной мир родителей Цымбалюк-Романовской. Для пианистки смерть экс-супруга стала серьезным ударом, но впереди были еще более трагические известия.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:45
Пожар на заводе в Южной Корее перерос в «огненный апокалипсис». Есть пострадавшие
11:41
Плохая актриса: логопед объяснила, зачем Харрис прячется за образом «дурочки-хамелеона»
11:36
Никакой красной дорожки: чем запомнится церемония вручения «Оскара-2023»
11:32
Кто он? Виталине Цымбалюк-Романовской приписали новый роман с коллегой по сцене
11:25
Саакашвили сообщил о критической потере веса и жутких болях
11:12
ФСБ задержала активистку из Хабаровска по делу о переводе денег ВСУ

Сейчас читают

Брендан Фрейзер расплакался, получая свой выстраданный «Оскар»
Детоубийцы: три человека погибли, 16 ранены из-за обстрела украинцами Перевальска
Роскошные, пышные, странные: какими нарядами удивили звезды на премии «Оскар»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео