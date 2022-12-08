Джигарханян забрал в иной мир родителей Цымбалюк-Романовской

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Цымбалюк-Романовская отмечает день рождения после трагичной смерти родителей

Джигарханян забрал в иной мир родителей Цымбалюк-Романовской

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Для пианистки смерть экс-супруга стала серьезным ударом, но впереди были еще более трагические известия.

Бывшая жена покойного актера Армена Джигарханяна сегодня отмечает день рождения. Правда, праздничное настроение омрачено печальным фактом: это первые именины, когда рядом с пианисткой нет ни матери, ни отца.

Трагедии в жизни Виталины Цымбалюк-Романовской начались после кончины Джигарханяна в ноябре 2020 года. Для экс-супруги смерть бывшего мужа стала серьезным ударом, хоть пара и уже была в разводе. Однако несчастья на этом не кончились: следом за любимым мужчиной в иной мир ушел папа, а после и мама.

«Я не выкладывала посты, не люблю когда мне сочувствуют. Папы (Виктор Цымбалюк — Прим. ред.) не стало год назад — внезапно. Он был в хорошем настроении, вышел в магазин, умер мгновенно — оторвался тромб. Мама болела, и кончина отца ускорила ее уход. <…> Папу я хотела отвезти в Киев — родственники не могли приехать, попрощаться. Обстоятельства все изменили. Мама ушла в августе, у нее была последняя стадия онкологии», — приводит ее слова издание dni.ru.

В том числе пианистка объяснила, почему ушла с медиа пространства. Жизнь знаменитости показалась ей слишком «грязной» и искаженной, уже два года как красавица отказалась от публичности. Сейчас у нее новый круг общения, состоящий из образованных и интеллигентных лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская возмутилась поведением экс-супруги Джигарханяна.

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