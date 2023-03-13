Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Кадыровым

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 82

В Кремле отметили, что в рамках беседы стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона и не только.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Как отмечали ранее в Кремле, на повестке было немало вопросов. В частности, тема социально-экономического развития региона. Кроме того, стороны затронули текущую ситуацию на Украине, где работают и военные из Чечни.

«Мы не подведем вас, Владимир Владимирович», — подчеркнул Кадыров.

«Я не сомневаюсь. Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — добавил президент РФ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Рамзан Кадыров неоднократно отмечал, что он и его подчиненные сделает все возможное ради сохранения целостности России и ее победы в конфликте, развязанном киевским режимом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении Пашиняном.

Тема:
Спецоперация
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Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Кадыровым

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