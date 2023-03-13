Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном

|
Рита Миронова
Рита Миронова 65

Разговор состоялся по инициативе иностранного политика на фоне новых вспышек конфликта в Нагорном Карабахе.

Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном

Фото: Никольский Алексей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе диалога стороны обсудили вопрос безопасности на армяно-азербайджанской границе. Инициатором разговора была Армения.

Известно, что накануне в Нагорном Карабахе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В Мардакертском районе открыли огонь, к счастью, обошлось без пострадавших.

Российский лидер отметил, что все возникающие вопросы будут решаться конструктивно, совместно с российскими миротворцами. Несколько дней назад они пресекли новую вспышку конфликта на армяно-азербайджанской границе.

Помимо Нагорного Карабаха, Путин и Пашинян обсудили реализацию всего комплекса договоренностей России, Армении и Азербайджана, подписанных в 2020–2022 годах.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, Путин и Пашинян также обсудили экономические и транспортные связи в регионе, которых в скором времени ждет восстановление

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обращение в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:48
Что общего между внезапным крахом банков в США и Великой депрессией — прогноз политолога
14:42
Ампутация будет: врачи назвали главную опасность операции для Костомарова
14:39
У трехлетнего сына Брухуновой и Петросяна заметили неожиданную особенность: «Она выше!»
14:25
В Кремле отреагировали на желание Зеленского переименовать Россию в Московию
14:09
Патрушев отверг подрыв «Северных потоков» украинцами и напомнил о спецназе англосаксов
14:04
Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Кадыровым

Сейчас читают

«Там проклятый лес»: выжившие солдаты ВСУ рассказали об ужасах под Кременной
Башкирская чиновница и ее друг сутки пролежали мертвыми в интересной обстановке
Плохая актриса: логопед объяснила, зачем Харрис прячется за образом «дурочки-хамелеона»
Подполковник раскрыл схемы сверхприбылей Запада по поставке оружия ВСУ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео