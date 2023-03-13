Сепсис прогрессирует: Роману Костомарову грозит очередная ампутация

Роману Костомарову стало хуже. Почему врачам не удается стабилизировать состояние фигуриста, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

После долгого перерыва в СМИ появились новости о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Как сейчас чувствует себя фигурист? Пришел ли он в себя? Почему врачам никак не удается остановить развитие сепсиса? И правда, что спортсмену грозит очередная ампутация? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Уже два месяца врачи борются за жизнь Романа Костомарова. Сразу после Нового года спортсмен попал в больницу с пневмонией. С каждым днем ему становилось все хуже. Развился сепсис. Чтобы остановить распространение инфекции, докторам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы и несколько пальцев на руке.

«Известно то, что он находится еще в тяжелом состоянии, что делается все, что возможно сделать», — сказала тренер Татьяна Тарасова.

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После ампутации прогнозы врачей были оптимистичными. В СМИ писали, что Роман даже пришел в себя. Вся страна надеялась на чудо. А близкие Костомарова хранили молчание.

Но буквально на днях снова появились печальные новости. По сообщениям прессы, сепсис не удалось купировать. У спортсмена продолжается некроз тканей конечностей. Врачи якобы заговорили о новой операции. Прославленный фигурист может лишиться ног и рук.

«Фактически весь организм инфицирован. Весь организм практически подвержен воздействию токсинов, ядов, инфекций, которые там. Говорят, у него синегнойка вроде бы. И гибнут все ткани!» — уточнил врач-пульмонолог Михаил Пурясев.

Эксперты предполагают, что серьезный урон здоровью спортсмена нанесла синегнойная палочка — бактерия, которая очень быстро распространяется и устойчива к антибиотикам.

«Внутрибольничная инфекция. Легче больницу сжечь, чем бороться (чистить, мыть, проводить санитарную обработку). Это практически бесполезно. Она живет в воде. Почему в хирургическое отделение запрещено цветочки носить? Бутылочка с водой стоит, а там уже синегнойка сидит. Вы ее принесли и заразили всех», — объяснил врач Пурясев.

Медики с горечью признают, что прежней жизни у Романа больше не будет. Многие опасаются за психическое состояние мужчины. Ведь он занимается спортом с детства.

«Будут нервные срывы, будут откаты. И когда даже будут выздоровления и адаптация, очень важно быть честным с самим собой и находить новые способы, как можно двигаться вперед», — подчеркнула психолог Светлана Бадаева.

Но пока об этом говорить рано. Костомаров продолжает находиться без сознания. В СМИ пишут, что он реагирует на сигналы, может слегка открыть рот и моргнуть. Но все это дается ему с невероятным трудом.

«Вводят миорелаксанты, которые расслабляют мышцы. Конечно, такие простые движения, как открыть глаза, открыть рот, они сохраняются. Он просто обездвижен», — рассказал врач Пурясев.

«Дай бог, чтоб это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Я не знаю, как Оксана там вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?» — задается вопросом фигуристка Елена Бережная.

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Жена Романа Оксана Домнина ведет круглосуточное дежурство рядом с мужем. Друзья беспокоятся, что в заботе фигуристка совсем не жалеет себя. Но все понимают: она не может по-другому. Супруги прожили вместе более десяти лет и поддерживали друг друга в любых ситуациях.

«У него такая потрясающая жена, что она силой своей любви вытянет любимого мужчину. Я в этом уверена», — заявила актриса Ксения Алферова.

Женщина не пускает никого в палату. Не хочет, чтобы даже близкие друзья видели Костомарова в таком состоянии. Несмотря ни на что, она, как и миллионы поклонников, верит: Роман обязательно поправится.