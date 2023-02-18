«Люблю тебя!»: Аделина Сотникова показала отца своего ребенка

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 22

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова опубликовала в сети фото отца своего малыша

«Люблю тебя!»: Аделина Сотникова показала отца своего ребенка

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Знаменитость держит все аспекты своей личной жизни в тайне, но все-таки решила приоткрыть завесу.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова показала отца своего ребенка. Фото спортсменка опубликовала в социальных сетях. По слухам, селебрити вышла замуж около года назад, однако предпочитает не распространяться о личной жизни. Видимо, поэтому поклонники до сих пор не в курсе, какой пол у малыша и имя. В тайне держится и личность отца. Даже на показанном снимке девушка закрыла глаза избранника плашкой с надписью: «Люблю тебя!».

Аделина Сотникова показала отца своего ребенкаАделина Сотникова показала отца своего ребенка. Фото: Instagram* / adelina_sotnikova14

Аудитория Сотниковой надеется, что когда-нибудь та все-таки раскроет суженого. К слову, первенец звезды спорта родился в конце октября прошлого года с весом 3200 граммов и ростом 50 сантиметров. Беременность так же была скрыта от фанатов, а Аделина, находясь в положении, еще какое-то время выступала в ледовом шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из звезд родит в 2023 году.

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