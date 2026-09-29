Откуда деньги? ЦБ предложил банкам брать справки о происхождении наличных

Под пристальным вниманием теперь и наличка. В Центробанке предлагают коммерческим банкам обязательно спрашивать у клиентов справку о доходах при любом открытии крупного вклада. В список «подозрительных» можно попасть даже без всякого злого умысла. А если объяснить происхождение денег не удастся — могут отказать в проведении операции. К чему и кому готовиться — выяснил корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Банковские форумы редко становятся источником громких новостей. Но это точно не тот случай. Главе службы финансового мониторинга ЦБ хватило 15-секундного выступления, чтобы взволновать едва ли не каждого, кто хотя бы раз вносил наличные на свои счета.

«Банк России не против наличных как таковых. Мы против оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения», — сказал руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Следом рекомендация: усилить контроль за происхождением наличности. Обращение к банкам, но под проверку теперь может попасть любой: бизнес, ИП, да хоть клиент с парой тысяч на карте. Подозрительные с точки зрения экономики операции могут быть остановлены, а счета заморожены. Меры против так называемого теневого сектора. А это примерно 10% от ВВП страны.

Инициатива Центробанка нацелена в первую очередь на нелегальный сектор: например рынки или криптообменники. Основная часть серой наличности проходит именно там. При этом за год объем операций с бумажными деньгами вырос на 2,5 триллиона рублей. Малый бизнес все чаще уходит в финансовое подполье.

Проверки были и раньше, но в ЦБ призывают не ограничиваться формальными мерами. Сколько времени займут такие процедуры, как их будут проводить теперь — на эти вопросы ответов пока нет.

«Блокировка банку не доставляет удовольствия. Количество запросов документов для того, чтобы вот эти временные приостановки сократить в какой-то степени вырастет», — сказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Это не первый этап борьбы с теневым сектором. С 1 сентября заработал закон о криптовалюте, запрещающий операции с биткоином и его аналогами вне российских платформ.

Очередь за полулегальными лавочками и в реальном мире. Например, вот обычный рынок техники. Цены здесь зависят от формы оплаты. Налом, как правило, дешевле.

— 14%. Сейчас ставку повысили, они все 15 сделали минимум процентов.

А это уже клиники стоматологии.

— Если по карте, без проблем. По поводу скидок это нужно с главврачом. Бывает, что за наличный расчет как-то, в районе 10%.

Уход от налогов таких предпринимателей бросает тень и на честный бизнес. Управляющая салоном красоты Юлия признается: индустрии сейчас и так нелегко. А что начнется в случае постоянных блокировок счетов?

«Сейчас растут налоги, растут цены. Практически каждый месяц что-то повышается. Тяжелее и тяжелее вытягивать в плюс проекты», — сказала управляющая салоном красоты Юлия Соловьенко.

За десять лет по отчетам ЦБ число подозрительных операций снизилось в 30 раз. Новые меры могут вернуть в экономику около двух триллионов рублей.

«Уход от налогов — это самозанятые, ИП. Конечно, в масштабах всей экономики это не очень большие деньги. Но, учитывая бюджетный дефицит, грубо шесть триллионов рублей, сейчас каждая копеечка на счету», — сказал экономист Александр Разуваев.

Воплотить рекомендации ЦБ планируют уже в этом году. Меры могут коснуться как минимум шести миллионов человек. Именно столько, по некоторым данным, продолжают получать зарплату в конвертах.

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