Ваня Дмитриенко вспомнил, как в 13 лет раздавал листовки по ночам за 100 рублей

Певец Ваня Дмитриенко рассказал о своей первой работе — в 13 лет он раздавал листовки на улице, приглашая прохожих в ночной клуб. На днях артист получил приглашение на день рождения медиаменеджера Константина Сидоркова. Прочитав текст на открытке, он предался ностальгии, ведь идти на праздник предстояло в то самое заведение, в котором он зарабатывал 100 рублей за одну листовку.

«А я прям помню, как я ходил по улице в метель, минус 23 градуса в Москве, ходил там ночью, маме сказал, что я на студию, а сам раздавал эти листовочки. Они платили 100 рублей за одну. Там такая же была история с тем, что человек должен был получить эту листовку, прийти в этот бар, это листовку отдать на баре и что-то себе заказать. Они потом считали, сколько на баре листовок и 100 рублей мне платили с каждой», — вспомнил юноша.

Стоит отметить, ностальгия Дмитриенко настигла его всего спустя четыре года после вышеописанных событий. Популярному артисту всего 17 лет. О первых заработках он рассказывал как звездный гость презентации обновления музыкального портала TopHit — платформы «Студио» от HiFi-стриминга «Звук». Сегодня музыкант собирает залы, участвует в телешоу, раздает автографы и планирует гастрольные туры.

Карьера Дмитриенко в шоу-бизнесе началась в 2020 году. Он опубликовал в сети фрагмент песни «Венера-Юпитер», которая стала абсолютным хитом. Уже через год парень выступил с сольным концертом на сцене клуба «Москва». В феврале этого года исполнитель выпустил дебютный альбом «Параноик».

Слава, как известно, непростое испытание. Ване Дмитриенко тоже досталось. В одном из интервью, как писал ранее 5-tv.ru, он признался, что был вынужден переехать из-за фанатов-преследователей, узнавших его адрес.