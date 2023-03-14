Квартира без НДФЛ: риелторы просят ввести льготы при продаже жилья

Некоторых хотят освободить от уплаты налога при сделке.

Дополнительную меру поддержки малоимущих предлагают внедрить в России. Как выяснили «Известия», риелторы просят правительство освободить семьи с низкими доходами от налога при продаже недвижимости.

Сейчас, чтобы не платить после покупки нужно подождать пять лет, или три года — если жилье единственное.

Поэтому меру предлагают распространить также на тех, кто оказался в сложной ситуации — и срочно нужна большая сумма, на лечение, например. В таком случае продажа квартиры становится чуть ли не единственным спасением.

Отдавать ее с удержанием НДФЛ — несправедливо. Так считают авторы инициативы. На такие же условия смогут рассчитывать многодетные семьи, купившие жилье с участием маткапитала.

Эксперты строительной сферы считают, что нововведение не только поддержит граждан, но и благоприятно скажется на рынке недвижимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что такое земельный налог.