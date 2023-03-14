Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после госпитализации

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Игорь Рязов
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Народный артист России попал в больницу в Красноярске после двух выступлений подряд. По предварительным данным, 71-летнего певца экстренно прооперировали.

Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Народный артист России Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после госпитализации в Красноярске. Короткое сообщение он опубликовал на своей странице во ВКонтакте.

«Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!» — написал Александр Розенбаум.

Накануне, 13 марта, Александр Розенбаум провел творческий вечер и поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы Красноярского края с профессиональным праздником. Сразу после этого 71-летний певец дал концерт в Гранд-холле — в зале был аншлаг.

По данным Telegram-канала «112», после окончания второго выступления Александр Яковлевич пожаловался на боли в ноге. Для обследования он обратился в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи. Там у него диагностировали тромб. Врачи провели экстренную операцию. К счастью, она прошла успешно.

Факт госпитализации Александра Розенбаума ранее также подтвердил источник 5-tv.ru в медицинских кругах.

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