Народный артист России Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после госпитализации в Красноярске. Короткое сообщение он опубликовал на своей странице во ВКонтакте.

«Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!» — написал Александр Розенбаум.

Накануне, 13 марта, Александр Розенбаум провел творческий вечер и поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы Красноярского края с профессиональным праздником. Сразу после этого 71-летний певец дал концерт в Гранд-холле — в зале был аншлаг.

По данным Telegram-канала «112», после окончания второго выступления Александр Яковлевич пожаловался на боли в ноге. Для обследования он обратился в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи. Там у него диагностировали тромб. Врачи провели экстренную операцию. К счастью, она прошла успешно.

Факт госпитализации Александра Розенбаума ранее также подтвердил источник 5-tv.ru в медицинских кругах.