Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 21

Онколог Мяснянкин: тератома у младенца может быть погибшим близнецом или мутацией в генах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sheldon Cooper;5-tv.ru

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Насколько опасны тератомы, возникающие у ребенка еще в утробе матери? И что может быть внутри новообразований?

В Подмосковье врачи удалили новорожденному ребенку гигантскую опухоль — тератому. Внутри медики обнаружили части кишечника, поджелудочной железы, клетки волос и ногтей. Почему такие опухоли возникают у младенцев еще в утробе матери и насколько они опасны, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин.

По словам эксперта, такие опухоли редко встречаются. Обычно они образуются у детей в крестцово-копчиковом сочленении и могут быть как злокачественными, так и доброкачественными. Во втором случае тератому очень легко прооперировать и убрать, а в первом — может преподнести много неожиданностей.

«Незрелые злокачественные тератомы могут метастазировать, поэтому очень важно на дооперационном этапе планировать правильное хирургическое вмешательство, чтобы опухоль была полностью удалена», — отметил Михаил Мяснянкин.

По словам врача, существует ряд гипотез о том, что тератомы — это погибший близнец, который не смог выжить и стал развиваться в виде опухоли. Есть и гипотезы о том, что гены ребенка просто мутировали во время эмбриогенеза (развитие и формирование эмбриона — Прим. ред.).

«Часто встречаются опухоли не только в области крестцово-копчикового сочленения, но и в области яичников у девочек и яичка — у мальчиков. Опухоли могут выявляться на более взрослом этапе развития», — уточнил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях необходимо удалять доброкачественную опухоль.

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