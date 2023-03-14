В Москве открыли мемориальную доску композитору Геннадию Рождественскому

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 57

Музыкант оказал огромное влияние на развитие музыкального искусства второй половины XX века во всем мире и был предан главному театру страны — Большому.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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В Москве состоялось тожественное открытие мемориальной доски одному из выдающихся культурных деятелей страны — дирижеру, пианисту и композитору Геннадию Рождественскому. Его память увековечили на жилом доме по улице Каретный ряд, где жил легендарный артист. А автором творения выступил известный скульптор Анатолий Смоленков.

В церемонии приняли участие представители столичной мэрии, а также ведущих культурных учреждений страны. В их числе — руководитель Государственного академического Большого театра России Владимир Урин, ректор Московской консерватории Александр Соколов и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский.

«Мы дождались момента, когда память этого великого русского музыканта, человека и гражданина оказалась увековечена», — подчеркнул Полянский.

А накануне открытия мемориала состоялось еще одно событие, посвященное памяти Рождественского. Выдающемуся музыканту был посвящен концерт в Большом зале консерватории 13 марта. Поводом стала публикация книги «Глоссы», подготовленная учеником маэстро Константином Маслюком.

Геннадий Рождественский — известный советский и российский дирижер, просветитель, мыслитель, пианист. Оказал огромное влияние на развитие музыкального искусства второй половины XX века во всем мире. Под руководством маэстро Большой театр сыграл около 40 опер и балетов. Кроме того, сотрудничал с ведущими театрами мира.

Именно Рождественский взял на себя смелость популяризировать сочинения современных авторов, музыка которых во время СССР практически не исполнялась, — Пуленка, Хиндемита, Орфа. Под его управлением состоялись премьеры в СССР балета Стравинского «Весна священная» и оперы Бриттена «Сон в летнюю ночь». Также дирижер исполнял произведения Прокофьева и Шостаковича, имевших репутацию «опальных» после 1948 года.

Не стало музыканта 16 июня 2018 года, ему было 87 лет.

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