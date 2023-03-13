«Спасибо за наследие, Юра»: Билан почтил память Шатунова, спев легендарные «Белые розы»

Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Артисту было 48 лет.

Дима Билан почтил память умершего Юрия Шатунова, исполнив его хит «Белые розы». Зрители в зале не смогли сдержать слез после выступления артиста, а сам он сказал, что посвятил исполнение своему другу, поддержку которого никогда не забудет.

«Спасибо тебе, Юра! За наследие! Помним и любим! Я никогда не забуду твою поддержку, наши многочасовые звонки по ночам и разговоры! Ты — настоящий друг!» — написал Билан в своем Telegram-канале.

Певец также добавил, что обязательно навестит могилу Шатунова весной, чтобы сказать все, что не успел. В 2021 году легендарный артист исполнил песню Билана «Про белые розы» и растрогал его приятными словами и комплиментами.

«Ты исполнял мою песню „Про белые розы“ и на каждом концерте говорил столько приятных слов в мой адрес! Я не мог поверить, что это все про меня! А сейчас я исполнил твои „Белые розы“, в которые ты вдохнул жизнь и которые отзываются в каждом благодаря тебе», — отметил Билан.

Шатунов в 2021 году исполнил хит Билана «Про белые розы». Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юрий Шатунов умер в июне прошлого года на 49-м году жизни. Как выяснили медики, причиной внезапной смерти, тронувшей сердца миллионов россиян, стала острая сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего хотел Юра Шатунов за три дня до смерти.