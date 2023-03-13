«Спасибо за наследие, Юра»: Билан почтил память Шатунова, спев легендарные «Белые розы»

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Рита Миронова
Рита Миронова 49

Дима Билан растрогал зрителей исполнением хита «Белые розы» Юрия Шатунова

«Спасибо за наследие, Юра»: Билан почтил память Шатунова, спев легендарные «Белые розы»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Артисту было 48 лет.

Дима Билан почтил память умершего Юрия Шатунова, исполнив его хит «Белые розы». Зрители в зале не смогли сдержать слез после выступления артиста, а сам он сказал, что посвятил исполнение своему другу, поддержку которого никогда не забудет.

«Спасибо тебе, Юра! За наследие! Помним и любим! Я никогда не забуду твою поддержку, наши многочасовые звонки по ночам и разговоры! Ты — настоящий друг!» — написал Билан в своем Telegram-канале.

Певец также добавил, что обязательно навестит могилу Шатунова весной, чтобы сказать все, что не успел. В 2021 году легендарный артист исполнил песню Билана «Про белые розы» и растрогал его приятными словами и комплиментами.

«Ты исполнял мою песню „Про белые розы“ и на каждом концерте говорил столько приятных слов в мой адрес! Я не мог поверить, что это все про меня! А сейчас я исполнил твои „Белые розы“, в которые ты вдохнул жизнь и которые отзываются в каждом благодаря тебе», — отметил Билан.

Шатунов в 2021 году исполнил хит Билана «Про белые розы»Шатунов в 2021 году исполнил хит Билана «Про белые розы». Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юрий Шатунов умер в июне прошлого года на 49-м году жизни. Как выяснили медики, причиной внезапной смерти, тронувшей сердца миллионов россиян, стала острая сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего хотел Юра Шатунов за три дня до смерти.

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