В Белом доме нашли способ скрыть недееспособность Байдена: психиатр оценил состояние президента США
Психиатр Шуров: команда Байдена пытается скрыть его недееспособность на фоне банковского кризиса в США
Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru
Зарубежный лидер всячески демонстрирует свою заинтересованность на фоне банковского кризиса в стране, однако есть несостыковки.
В Белом доме пытаются замаскировать недееспособность президента США Джо Байдена на фоне банковского кризиса в стране. Такое мнение в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru выразил врач-психиатр Владимир Шуров.
По его словам, основная деятельность пресс-секретарей Белого дома заключается именно в этом. Так, например, Джен Псаки заявила, что ее поразило выступление Байдена ранним утром, ведь он «обычно ничего не делает в девять утра».
«Нам предлагают тезис, что Байден — сова, что в девять утра он еще спит, а тут он настолько погружен в банковский кризис, что встал, вышел, обратился к людям», — высказался психиатр.
Подобным заявлением Джен Псаки хотела продемонстрировать, что президент все контролирует и участвует в важных событиях страны. Но, по мнению Шурова, в действительности дела обстоят плачевно.
Своей речью Байден попытался успокоить американцев на фоне возникшего банковского кризиса в стране. На днях стало известно о банкротстве нескольких крупнейших банков США. Президент заверил, что у американских налогоплательщиков не будет никаких проблем, а после стремительно скрылся от журналистов и не стал отвечать на вопросы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в команде Джо Байдена есть люди, заинтересованные в том, чтобы выставлять его на посмешище.
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