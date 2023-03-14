Протестанты перекрыли горящими покрышками улицу в одном из городов Франции

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Участники акции перекрыли улицу с помощью горящих покрышек. Что они требуют?

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Mylene Deroche; 5-tv.ru

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Акции протеста против повышения пенсионного возраста во Франции вышли на новый уровень. Демонстранты заблокировали одну из дорог в городе Гавр с помощью горящих покрышек. Из-за массовых демонстраций нарушена работа лицеев, общественного транспорта и аэропортов.

А в Париже продолжается мусорный коллапс. На улицах города насчитали более пяти тысяч тонн отходов. Пользователи в соцсетях публикуют картинки с президентом Эммануэлем Макроном, который восседает на мусорных пакетах.

 

 

 

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