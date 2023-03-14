Протестанты перекрыли горящими покрышками улицу в одном из городов Франции

Акции протеста против повышения пенсионного возраста во Франции вышли на новый уровень. Демонстранты заблокировали одну из дорог в городе Гавр с помощью горящих покрышек. Из-за массовых демонстраций нарушена работа лицеев, общественного транспорта и аэропортов.

А в Париже продолжается мусорный коллапс. На улицах города насчитали более пяти тысяч тонн отходов. Пользователи в соцсетях публикуют картинки с президентом Эммануэлем Макроном, который восседает на мусорных пакетах.