«Второго „Титаника“ нет»: синоптик оценил угрозу для Земли от айсбергов из Антарктиды

Два гигантских ледника откололись от южного континента и, по мнению многих, несут опасность.

Гигантские айсберги, отколовшиеся от Антарктиды, представляют угрозу разве что судоходству в южном полушарии. Жителям России бояться их точно не стоит. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

«Такие большие ледники откалываются с периодичностью 10-15 лет, и к какому-то повышению уровня мирового океана это не приводит. Они выходят в южные моря и только там могут создавать определенные трудности судоходству. Но, как говорится, второго „Титаника нет“, и никаких бед это не предвещает. Все морские суда снабжены достаточными техническими средствами, чтобы заблаговременно все это обнаружить», — пояснил эксперт.

Ильин подчеркнул, что ни для самой России, ни для ее научных и метеостанций в Антарктиде ледники-гиганты не представляют угрозы, так как в обоих случаях находятся достаточно далеко.

Также синоптик высмеял панику некоторых в связи с тем, что огромные ледники якобы могут опреснить воды мирового океана. По словам Ильина, для этого нужно далеко не два таких ледника.

«Ничего подобного не произойдет, никто не погибнет», — успокоил всех эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от Антарктиды откололись сразу два крупнейших айсберга — один размером с Петербург, другой — как Москва. Есть опасения, что они могут создать угрозу судам, а также экосистеме. Например, опреснить океан и спровоцировать экстремальные осадки и наводнения.