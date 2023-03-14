«Второго „Титаника“ нет»: синоптик оценил угрозу для Земли от айсбергов из Антарктиды

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 23

Синоптик Ильин: ледники-гиганты из Антарктиды не представляют угрозы для россиян

«Второго „Титаника“ нет»: синоптик оценил угрозу для Земли от айсбергов из Антарктиды

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Два гигантских ледника откололись от южного континента и, по мнению многих, несут опасность.

Гигантские айсберги, отколовшиеся от Антарктиды, представляют угрозу разве что судоходству в южном полушарии. Жителям России бояться их точно не стоит. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

«Такие большие ледники откалываются с периодичностью 10-15 лет, и к какому-то повышению уровня мирового океана это не приводит. Они выходят в южные моря и только там могут создавать определенные трудности судоходству. Но, как говорится, второго „Титаника нет“, и никаких бед это не предвещает. Все морские суда снабжены достаточными техническими средствами, чтобы заблаговременно все это обнаружить», — пояснил эксперт.

Ильин подчеркнул, что ни для самой России, ни для ее научных и метеостанций в Антарктиде ледники-гиганты не представляют угрозы, так как в обоих случаях находятся достаточно далеко.

Также синоптик высмеял панику некоторых в связи с тем, что огромные ледники якобы могут опреснить воды мирового океана. По словам Ильина, для этого нужно далеко не два таких ледника.

«Ничего подобного не произойдет, никто не погибнет», — успокоил всех эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от Антарктиды откололись сразу два крупнейших айсберга — один размером с Петербург, другой — как Москва. Есть опасения, что они могут создать угрозу судам, а также экосистеме. Например, опреснить океан и спровоцировать экстремальные осадки и наводнения.

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