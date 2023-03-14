«Вот она, семейная жизнь»: недавно родившая Лиза Моряк снялась полуголой

Актриса признается, что материнство идет ей на пользу.

Актриса Лиза Моряк, недавно ставшая мамой, предстала перед публикой почти обнаженной. На пикантных кадрах 27-летняя знаменитость с красными губами и легкой укладкой позирует для камеры, а за пределами камеры сидит муж артистки — Сарик Андреасян.

«Сижу перед мужем топлес, а он занят курицей, которую приготовила няня. Вот она, семейная жизнь», — с иронией пожаловалась актриса.

Как пишет 7Дней.ru, няня в семье появилась по желанию самой Моряк. После родов она не хотела прощаться со светской жизнью, поэтому попросила супруга найти хорошую няню для малышки. Имя дочери, кстати, пара пока держит в секрете.

Недавно Моряк жаловалась на все тяжбы материнства: ее грудь увеличилась чуть ли не до шестого размера, а времени на бытовые вещи совершенно не хватает — то кофе на плиту убежит, то гречка в кастрюле сгорит. Иногда актриса даже не успевает одеться и ходит по дому в простыне.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян поженились в конце прошлого года после трех лет отношений. Для Андреасяна брак стал вторым, от первого у режиссера осталось двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал, как Сарик Андреасян помогает жене в уходе за новорожденной дочерью.

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