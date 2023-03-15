Аптечный саммит: в Москве обсуждают рынок лекарств

Доля российских препаратов на рынке лекарств растет. Об этом говорят на «Аптечном саммите» в Москве. На повестке много важных вопросов — как будут пополняться склады с препаратами, регулироваться цены и самое главное — смогут ли производственные аптеки восполнить недостающие наименования. До чего, в итоге, договорились — знает Анна Воропай.

Эта желтая кремообразная масса станет лечебной мазью, приготовленной для пациента по особому рецепту — в нужном объеме и с точно подобранной дозировкой. В производственной аптеке создают индивидуальные лекарства.

«Можно приготовить только здесь, это рецептурный препарат, готовиться по рецепту, тут особый состав — я пришла и очень довольна», — рассказала Галина Корниевич, клиент производственной аптеки.

Сегодня таких производственных аптек как эта — старейшая в Ярославле — в России осталось меньше тысячи. К их услугам обращаются, если нужна нестандартная дозировка или есть аллергия на компонент промышленного лекарства.

«Мы готовим уникальные индивидуальные прописи врачебные, которые не изготовляет ни один фармацевтический завод», — рассказала Анна Ивашкив, заведующая рецептурно-производственным отделом аптеки.

С 1 сентября вступит в силу закон, который позволит выпускать препараты на основе зарегистрированных лекарственных средств. Это как раз необходимые нормы для такого производства, чтобы работать даже с препаратами для орфанных заболеваний, когда есть действующее вещество. Это пригодится и в том случае, если готовые привычные лекарства вдруг пропадут с полок.

«Во время дефектуры, дефицита каких-то препаратов в некоторых регионах удавалось избежать этого дефицита именно с помощью производственных отделов производственных аптек», — рассказала Виктория Преснякова, директор СРО Ассоциации независимых аптек.

Дефицита лекарств в России не ожидается. Тем более, что к 1 апреля по поручению президента в стране должен быть создан резерв препаратов. Это придаст уверенности — в том числе и на случай, если импортные лекарства окажутся в каком-нибудь пакете санкций. Впрочем, пока об уходе не заявляла ни одна фарм-компания. А отечественные аптеки подсчитывают прибыль.

По оценкам экспертов аптечного саммита в прошлом году фармацевтический рынок вырос на 12 процентов. Это если считать в рублях, а в упаковках действительно зафиксировали спад, но всего на 6 процентов. А на этот год участники форума дают уверенный прогноз — рынок снова ждет подъем. В первую очередь — из-за стабилизации спроса. Тем не менее, эксперты не скрывают: некоторые препараты все равно — то исчезают, то появляются на полках, и это происходит это не только в России — и уже не первый год. Причины — индивидуальные для каждого наименования.

«Где-то проблема с фармсубстанцией, как по Амоксициллину, была проблема с производством. Где-то проблема в поставке, логистике», — рассказал Сергей Шуляк, генеральный директор компании по исследованию фармацевтического рынка

Противостоять дефициту готовы отечественные фармзаводы — уже сейчас они готовят больше половины жизненно важных препаратов. Аналитики подсчитали: только в прошлом году в России зарегистрировали почти 160 новых торговых марок и 80 новых наименований лекарств. Не только дженериков, но и своих, уникальных разработок.

«У нас есть собственные лекарственные препараты для лечения гепатита С, последние три года был выведен в обращение лекарственный препарат для лечения ревматоидного артрита. Мы выпускаем лекарственные препараты для того, чтобы снижать алкогольную зависимость, то есть мы диверсифицирует наши разработки», — Александр Быков, директор по экономике здравоохранения фармацевтической компании Р-Фарм.

Теперь у новых препаратов будет больше шансов пробиться на полку — иностранная «биг фарма» свернула гигантские бюджеты на рекламу в России. Будто специально еще больше помогая в укреплении лекарственного суверенитета страны.