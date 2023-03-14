Работа курьером и потеря ребенка: жизненный путь Нелли Уваровой

Звезда «Не родись красивой» испытала на себе все невзгоды судьбы.

Сегодня, 14 марта, российской актрисе Нелли Уваровой исполняется 43 года. О том, как складывалась судьба знаменитости все это время, сообщают dni.ru.

Еще в начале 90-х годов семья Нелли мигрировала из Грузии в Россию. Уже с 14 лет девочка-подросток жила в общежитиях, работала курьером, раздавала листовки, продавала мороженое. Делала все, чтобы помочь родителям.

Девушка получила среднее образование, а позже - с первой попытки — поступила во ВГИК. Там ее заметили, и уже в 2005 году на молодую девушку, еще недавно подрабатывающую курьером, свалилась бешеная популярность — она снялась в главной роли фильма «Не родись красивой».

Конечно же, это тоже стало тем еще испытанием для молодой актрисы: в личной жизни тоже все было напряженно. Еще в 2005 году она вышла замуж за режиссера кинофильма, который принес ей эту небывалую популярность, Сергея Пикалова. Однако что-то пошло не так и супруги прожили вместе всего четыре года.

Затем Уварова вышла замуж за актера Александра Гришина, с которым, наконец, удалось создать настоящую семью. У пары растут двое детей: десятилетняя дочь Ия и четырехлетний сын Игнатий. Но и тут Нелли поджидали свои трагедии: во время еще одной беременности Уварова потеряла ребенка. Это стало сокрушительным ударом для знаменитости.

Тем не менее сейчас все в их семье в порядке. Актриса продолжает свою карьеру, а семья ее поддерживает в этом.

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