Никаких обид или сожалений. Китайский совет дня на среду, 15 марта
Энергии дня наведут суету.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 марта?
Среда принесет активность, и совсем необязательно ее результаты будут вас радовать. Будет много суеты и разнообразного общения. Имеет смысл воспользоваться подарками от энергий и запланировать самые сложные разговоры именно на среду.
Совет дня: принимайте важные решения в среду только после того, как прислушаетесь к себе. Если вы чувствуете, что в этот день все идет наперекосяк, не перечьте энергиям, иначе они могут вас чуток подмять под себя.
Предостережение дня: в среду точно не стоит принимать решений на эмоциях. Только холодный ум, только чистый расчет. И никаких обид или сожалений после того, как решение принято.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.
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