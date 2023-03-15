В метро Екатеринбурга произошел пожар
| Происшествия 33
В метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере из-за короткого замыкания
Фото: Конанков Максим / ТАСС
Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей.
На станции «Уралмаш» метрополитена в Екатеринбурге произошел пожар.
Причиной ЧП стало короткое замыкание. Об этом сообщили официальные представители Главного Управления МЧС по региону.
На место происшествия выезжали 20 единиц специальной техники и 48 человек личного состава.
Сотрудники газодымозащитной службы проводят проверку помещений на станции.
Читайте также
+4° 757 мм рт. ст.
60%
60%
75.19
-0.27 80.52
-0.09
-0.27 80.52
-0.09
Нашли ошибку?