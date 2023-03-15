В метро Екатеринбурга произошел пожар

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Иван Обухов
Иван Обухов 33

В метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере из-за короткого замыкания

В метро Екатеринбурга произошел пожар

Фото: Конанков Максим / ТАСС

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Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей.

На станции «Уралмаш» метрополитена в Екатеринбурге произошел пожар.

Причиной ЧП стало короткое замыкание. Об этом сообщили официальные представители Главного Управления МЧС по региону.

На место происшествия выезжали 20 единиц специальной техники и 48 человек личного состава.

Сотрудники газодымозащитной службы проводят проверку помещений на станции.

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В метро Екатеринбурга произошел пожар

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