Теннисист Медведев упал во время матча, но все равно победил соперника

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Спортсмен нервно стучал пальцами по корту от боли. Как же ему удалось вырвать куш?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Невероятно драматичную игру показал Даниил Медведев. Во время матча в Индиан-Уэллсе теннисист подвернул ногу и упал. На какое-то мгновение Медведев замер и тут же нервно забарабанил пальцами по корту.

Трибуны зааплодировали в знак поддержки. Но легче от этого не стало. Медведев схватился за голову и начал кататься по земле.

Казалось, что спортсмен уже не встанет. Но он поднялся и победил соперника из Германии. Правда, пока российский теннисист сомневается, сможет ли в ближайшее время продолжить участие в соревнованиях.

В спортивной среде тем временем заговорили о мистике — якобы корт, который Медведев ругал во время матча, так отомстил теннисисту.

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