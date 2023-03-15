Боевику ВСУ вынесли приговор за преступления против мирных жителей Северодонецка

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 182

Весной прошлого года гражданин Украины забросил гранату в окно кухни жилого дома.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; Следственный комитет; 5-tv.ru

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В Луганской народной республике вынесли приговор военнослужащему ВСУ, который причастен к совершению преступления против мирного населения Северодонецка. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ведомству удалось собрать доказательства, которые признаны судом достаточными для обвинения гражданина Украины Андрея Незнамова в совершении злодеяния. Инстанция вынесла военнослужащему приговор по статьям о применении запрещенных средств и методов, покушении на убийство общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества.

По данным следствия, украинец служил в отдельной механизированной бригаде ВСУ. В мае 2022 года Незнамов решил причинить физический и имущественный вред местным жителям Северодонецка в ЛНР. Республика в вооруженном конфликте участия не принимала, отметили в ведомстве. 25 мая военнослужащий ВСУ забросил гранату в окно жилого дома, Незнамова не остановило, что в помещении могли находиться люди. Орудие попало на кухню квартиры, в результате детонации гранаты пострадала женщина. Был причинен вред не только мирной жительнице, но и ее имуществу.

В СК уточнили, что Незнамов решением суда был приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет. Отбывать их военнослужащий украинской армии будет в колонии строго режима. Злоумышленник свою вину признал и раскаялся в содеянном.

В сообщении госоргана отмечается, что в ходе следствия были проведены в том числе строительно-технические и судебно-психиатрические экспертизы. Вынесенный приговор является закономерным итогом работы правоохранительных органов, которые осуществляют принцип неотвратимости наказания и раскрывают всех виновных в подобных преступлениях, заключили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя Ставрополья по подозрению в работе на спецслужбы Украины.

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