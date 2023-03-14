ФСБ задержала жителя Ставрополья по подозрению в работе на спецслужбы Украины

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Рита Миронова
Рита Миронова 24

Мужчина передавал киевскому режиму данные в ущерб безопасности России.

ФСБ задержала жителя Ставрополья по подозрению в работе на спецслужбы Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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ФСБ уличила жителя Ставрополья в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчину уже задержали по подозрению в госизмене. Известно, что он собирал информацию, выгодную для киевского режима, и передавал ее через мессенджеры.

Год назад гражданин Ставрополья добровольно согласился помогать спецслужбам Украины в ущерб безопасности РФ. Как следует из материалов дела, он делал фотографии железнодорожных станций и воинских частей Ставропольского края, а затем отправлял их украинской армии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», которая предполагает, что подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В этом месяце ФСБ неоднократно находила на территории России граждан, которых подозревали в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Кроме того, сотрудники ФСБ предотвратили два покушения: на главу республики Приднестровья Вадима Красносельского и главу совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева. Злоумышленники планировали совершить теракт с помощью взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержали украинца из запрещенного националистического бандформирования.

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