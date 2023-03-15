Александра Розенбаума выписали из больницы Красноярска

Знаменитый певец Александр Розенбаум постепенно восстанавливается после госпитализации и уже может функционировать самостоятельно, без наблюдения врачей. Как сообщает ТАСС, артиста выписали из больницы Красноярска.

Как отметил источник агентства в органах власти региона, 71-летний Розенбаум уже покинул город. Подробности состояния знаменитого артиста не уточняются.

Ранее сам Александрович Яковлевич отмечал, что, несмотря на временные проблемы со здоровьем, отказываться от творческих планов не собирается. Впереди — гастрольный тур.