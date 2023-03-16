Не кутюр: Зеленский носит одежду от нацистов
Зеленского уличили в ношении одежды, которую выпускает националист
Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru
Оказалось, этот же бренд шил форму украинским националистам.
Журналисты выяснили кто поставляет Зеленскому уже поднадоевшие всем футболки и свитеры защитного цвета.
Оказалось, что даже в вопросах внешнего вида он плотно связан с националистами.
Хозяин бренда некий Александр Карасев, который попытался удалить из интернета всю информацию о себе, но вышло не очень.
Вот он позирует в нацистской форме, а вот его пост шестилетней давности, где он призывает убивать русских.
Не стало сюрпризом и то, что эта же самая фирма шила форму радикалам из запрещенной группировки «Азов».
И в одежде от этих людей Зеленский колесит по конгрессам и парламентам, а также принимает западных друзей в Киеве.
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