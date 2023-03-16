Не кутюр: Зеленский носит одежду от нацистов

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Зеленского уличили в ношении одежды, которую выпускает националист

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Оказалось, этот же бренд шил форму украинским националистам.

Журналисты выяснили кто поставляет Зеленскому уже поднадоевшие всем футболки и свитеры защитного цвета.

Оказалось, что даже в вопросах внешнего вида он плотно связан с националистами.

Хозяин бренда некий Александр Карасев, который попытался удалить из интернета всю информацию о себе, но вышло не очень.

Вот он позирует в нацистской форме, а вот его пост шестилетней давности, где он призывает убивать русских.

Не стало сюрпризом и то, что эта же самая фирма шила форму радикалам из запрещенной группировки «Азов».

И в одежде от этих людей Зеленский колесит по конгрессам и парламентам, а также принимает западных друзей в Киеве.

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