Некрасиво получилось: коммунальщики тратят миллионы на неэффективное благоустройство

Больше 400 миллионов рублей бездарно потратили российские коммунальщики. И это только в шести регионах!

В распоряжении «Известий» оказались итоги проверки, которую провели общественники. Они проинспектировали 30 объектов, возведенных на деньги из федерального бюджета. И в большинстве случаев возникли вопросы.

Средства выделяют на проекты, где на бумаге все удобно и красиво. Но на стадии реализации обычно начинаются проблемы.

Так, в Воронежской области пообещали современный парк за 59 миллионов рублей. Но вместо фудкортов и амфитеатра — голые бетонные ступени, а вместо асфальта и плитки — песок и щебень.

А в Твери сто с лишним миллионов потратили на новый сквер с опасными детскими площадками.

Кроме того, бывает так, что благоустройство сходит на нет из-за плохого содержания. Местные власти порой не хотят тратить на это средства.