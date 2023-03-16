В Ливии пропали десять бочек с урановым концентратом

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В МАГАТЭ говорят о серьезном риске для экологии и ядерной безопасности.

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Больше двух тонн урана пропали с полигона в Ливии. Недостачу обнаружили инспекторы МАГАТЭ.

Десять бочек с урановым концентратом — которые исчезли в неизвестном направлении — представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности. И есть высокий риск заражения территории, куда этот уран вывезли.

Расследование пропажи пока не увенчалось успехом.

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В Ливии пропали десять бочек с урановым концентратом

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