В Ливии пропали десять бочек с урановым концентратом

Больше двух тонн урана пропали с полигона в Ливии. Недостачу обнаружили инспекторы МАГАТЭ.

Десять бочек с урановым концентратом — которые исчезли в неизвестном направлении — представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности. И есть высокий риск заражения территории, куда этот уран вывезли.

Расследование пропажи пока не увенчалось успехом.