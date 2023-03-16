Самолет Ту-204 совершил аварийную посадку в Новосибирске

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 77

Из-за задымления самолет Ту-204 аварийно сел в Новосибирске

Самолет Ту-204 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Воздушное судно село в аэропорту Толмачево из-за задымления.

Самолет аварийно сел в аэропорту Толмачево, воздушное судно следовало по маршруту Норильск — Новосибирск.

По предварительной информации, борт Ту-204 находится в собственности у авиакомпании «Авиастар». Аварийная посадка случилась из-за задымления с правой стороны основной стойки. Это произошло при заходе самолета на взлетную полосу.

На борту воздушного судна находились пять человек экипажа. Жертв, раненых и каких-либо разрушений нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

Прежде вертолет Ми-8 был вынужден совершить аварийную посадку в Воронежской области. По данным источника, в результате ЧП была повреждена линия электропередачи, но бригада по ремонту быстро ее восстановила. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель Воздушно-космических сил России Су-27 задел крылом американский беспилотник-разведчик MQ-9 и вывел его из строя. 

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
«Ты меня не понимаешь!» — тяжелобольной Костомаров начал срываться на близких
11:08
«Фото со мной — круче паспорта»: Сергей Соседов похвастался своей уникальностью
11:00
Падишах чуть не умер, а евнуха играл певец: ТОП неожиданных фактов о фильме «Анжелика и султан»
10:49
Пожилой Джо Байден объявил войну раку: «До смерти пугает»
10:42
Автомобильный керлинг: гололед парализовал движение во Владивостоке
10:32
Самолет Ту-204 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Сейчас читают

Пожилой Джо Байден объявил войну раку: «До смерти пугает»
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео