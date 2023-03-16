Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* сообщил о его задержании

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 75

В августе бывшему чиновнику запретили определенные действия за дискредитацию российских военных.

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* сообщил о его задержании

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержала полиция. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат.

По словам правозащитника, все связано с якобы демонстрацией символики экстремистской направленности в социальных сетях. Сейчас правоохранители составляют административный протокол. Сторона защиты Ройзмана считает его незаконным. Кроме того, защитник экс-мэра подчеркнул, что Ройзман не пользуется соцсетью, где был размещен экстремистский контент.

В августе бывшему градоначальнику Екатеринбурга запретили определенные действия за дискредитацию российских военных. Также запрет распространяется на пользование средствами связи, интернетом, а также на посещение публичных мест и общение со свидетелями.

Полицейские провели обыски в квартире Ройзмана, офисе благотворительного фонда и частном музее. Экс-мэра этапировали в столицу для следственных действий. Перед этим его трижды штрафовал суд. Общая сумма штрафов за дискредитацию Вооруженных сил России составила 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о расширении Минюстом списка иноагентов.

* — признан иноагентом в РФ.

+2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Склад загорелся на территории Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
12:55
Звезда «Сладкой жизни» Ильяшенко: с Маякиным мы чуть не подрались
12:52
«Илюша, выход «Ханумы»: как актер Илья Князев отыграл свой последний спектакль
12:45
Попытка угона пожарного вертолета в США обернулась неудачей
12:42
«Реакция будет мгновенной»: в Совфеде РФ пригрозили США за провокации на тему беспилотника
12:23
Пролежала неделю: в Подмосковье расследуют загадочную смерть стюардессы

Сейчас читают

«Ты меня не понимаешь!» — тяжелобольной Костомаров начал срываться на близких
Пожилой Джо Байден объявил войну раку: «До смерти пугает»
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео