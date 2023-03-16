Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* сообщил о его задержании

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержала полиция. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат.

По словам правозащитника, все связано с якобы демонстрацией символики экстремистской направленности в социальных сетях. Сейчас правоохранители составляют административный протокол. Сторона защиты Ройзмана считает его незаконным. Кроме того, защитник экс-мэра подчеркнул, что Ройзман не пользуется соцсетью, где был размещен экстремистский контент.

В августе бывшему градоначальнику Екатеринбурга запретили определенные действия за дискредитацию российских военных. Также запрет распространяется на пользование средствами связи, интернетом, а также на посещение публичных мест и общение со свидетелями.

Полицейские провели обыски в квартире Ройзмана, офисе благотворительного фонда и частном музее. Экс-мэра этапировали в столицу для следственных действий. Перед этим его трижды штрафовал суд. Общая сумма штрафов за дискредитацию Вооруженных сил России составила 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о расширении Минюстом списка иноагентов.

* — признан иноагентом в РФ.