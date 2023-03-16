Патриарх Кирилл отреагировал на закрытие Киево-Печерской лавры

В Минкультуры Украины грозят выгнать священнослужителей силой.

Украинская Православная церковь опубликована фотографии Киево-Печерской лавры до и после ее передачи верующим. Лавра возобновила свою деятельность как монастырь в июне 1988 года, в годовщину тысячелетия Крещения Руси. И с тех пор стала одной из крупнейших православных обителей мира. Для миллионов верующих это центр духовной жизни. Об этом напомнил

патриарх Кирилл в специальном обращении в защиту Лавры.

«Ультиматум государственных властей представляется чудовищным деянием. Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании Украиной приверженности европейскому пути развития, соблюдения прав и свобод человека, эти права и свободы попираются вопиющим образом», — заявил Патриарх Кирилл.

Он призвал не допустить закрытия Киево-Печерской лавры и выселения монахов. По заявлениям украинских властей, им позволят остаться только при условии перехода в раскольническую автокефальную Православную церковь Украины.